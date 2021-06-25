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Узбекистан привел армию в полную боеготовность из-за ситуации в Афганистане

Министерство обороны Узбекистана привело армию в боевую готовность в связи с обострением ситуации на границе с Афганистаном. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.

Экстренная проверка проходит в подразделениях Ташкентского и Юго-Западного особых военных округов, а также в частях противовоздушной обороны и военно-воздушных сил. В ходе нее проверят готовность личного состава, его практические навыки при подаче сигнала «тревога» и способность выполнять поставленные задачи боевой подготовки.

Военным нужно будет определить вероятное местонахождение условного противника. Чтобы предотвратить возможные действия с его стороны, по нему нанесут превентивные удары.

Внезапная проверка боеготовности армии обусловлена усугублением военно-политической ситуации в соседнем Афганистане, особенно в приграничных районах.

23 июня десятки военнослужащих афганских пограничных войск и бойцов местного ополчения с оружием перешли на территорию Узбекистана в районе уезда Шортепа. После проведения необходимых процедур дознания и следственных действий военные были возвращены на родину.

Активное наступление талибов в Афганистане вынуждает сторонников правительства бежать в приграничные регионы и резко ухудшает ситуацию в странах Центральной Азии. В Министерстве иностранных дел Узбекистана заявили о пресечении любых незаконных действий на приграничных территориях и призвали к поддержанию стабильных отношений с соседней страной.

Ранее Узбекистан закрыл границу с Афганистаном из-за обострения там эпидемиологической ситуации и приостановил выдачу туристических виз гражданам Афганистан.

25 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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