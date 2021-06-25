У Києві 24 червня температура побила майже сторічний рекорд

У Києві 24 червня температура повітря побила майже сторічний рекорд.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

“За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 24 червня у Києві середньодобова температура повітря становила +28,1°С, що на 1,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1924 року”, – йдеться в повідомленні.

Так, максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялась до +35,5°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1924 році на 2,3°С, а для червня в цілому на 0,5°С.

Як зазначається, попередній історичний максимум для першого місяця літа тримався з 1885 року.

У свою чергу, мінімальна температура повітря 24 червня не опустилась нижче +22,2°С, що на 1,5°С тепліше, ніж це було у 1964 році.