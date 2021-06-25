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Третий фильм хоррор-франшизы «Тихое место» выйдет в 2023 году

Третий фильм хоррор-франшизы "Тихое место" выйдет в 2023 году

Студия Paramount определилась с датой премьеры третьего фильма успешной хоррор-франшизы «Тихое место» — фильм выйдет на экраны 31 марта 2023 года.

При этом картина не будет триквелом — скорее, ее можно охарактеризовать как спин-офф. Автор идеи — режиссер обеих частей «Тихого места» Джон Красински, а режиссерское кресло на этот раз займет Джефф Николс, постановщик «Мада» и «Специального полуночного выпуска». Сюжет спин-оффа — пока что тайна за семью печатями.

Премьерный уикенд «Тихого места 2» вселил в руководство Paramount оптимизм: фильм показал лучшие кассовые сборы первого уикенда за весь период пандемии, взяв за три дня $47,5 млн, а с учетом понедельника (в США был выходной — День Памяти) — $58 миллионов. К настоящему моменту домашние сборы сиквела составляют $88,6 млн, а за пределами Северной Америки хоррор заработал еще $50 миллионов.

25 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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