Спецоперація по “вагнерівцях”: “ЄС” через нові “зізнання” Зеленського вимагає викликати президента на засідання ТСК

“Європейська Солідарність” вимагає викликати Володимира Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії із розслідування можливих фактів державної зради й отримати пояснення у справі “вагнерівців”.

Про це у відеозверненні сказав п’ятий Президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко.

Він наголосив – після низки самовикривальних одкровень Зеленського в інтерв’ю найбільшому олігархічному каналу країна потребує правди і відповідей.

“Йдеться про очевидні загрози національній безпеці й вже традиційну брехню першої особи. Про “вагнерівців” в Офісі брехали вже не раз. Цілий рік твердили, нібито не було жодної спецоперації із затримання тридцяти трьох російських найманців, на руках яких – кров загиблих українців і збиті літаки Іл-76, Ан-26 та інші”, – нагадав Петро Порошенко.

“Вчора Зеленський вперше за увесь цей час визнав, що досі заперечувана ним спецоперація таки готувалася, і чітко дав зрозуміти, що саме він в останній момент її згорнув. Результат нам відомий ще з літа 2020-го. Виродки із приватної армії Вагнера уникнули відповідальності за вбивства наших воїнів і назавжди розчинилися в безмежних російських просторах”, – констатує Петро Порошенко.

“Тепер Зеленський звинуватив наших партнерів в тому, нібито то вони втягнули Україну в чужу спецоперацію. Це знову брехня. А правда в тому, що санкцію на розробку, підготовку і проведення спецоперації свого часу давав я особисто, коли ще працював Президентом. І наказав залучити до проведення української спецоперації наших західних партнерів. Путінські вбивці-“вагнерівці” залишили кривавий слід в багатьох країнах світу. І за ними багато хто полював, намагаючись притягнути їх до відповідальності”, – зауважує п’ятий Президент.

Порошенко наголосив, що заяви й дії Зеленського підривають довіру до українських спецслужб з боку розвідувальних органів наших євроатлантичних партнерів, на формування якої команда п’ятого Президента витратила п’ять років.

“Зізнання” Зеленського лише підкреслили, наскільки гострою є необхідність незалежного розслідування зриву спецоперації, особливо на тлі плутаної розповіді про те, що саме він “попередив” Лукашенка. І тут потрібна ясність. Суспільство має знати правду” – переконаний Порошенко.

“На відміну від Зеленського, я не дозволю собі кидатися голослівними звинуваченнями у державній зраді. Для цього потрібне неупереджене розслідування. І якщо в СБУ, яку Зеленський контролює на сто відсотків, немає питань до Єрмака, і, очевидно, до Зеленського, то ці питання є в українського народу. Тому наступного тижня у Верховній Раді “Європейська Солідарність” разом з партнерами вимагатиме в предмет діяльності ТСК із розслідування можливих фактів державної зради включити зрив спецоперації із затримання головорізів-“вагнерівців”. І запросити на її засідання Володимира Зеленського. Я буду лише радий, якщо він зможе зняти питання щодо ролі в цій історії його особисто та його оточення”, – зауважив Порошенко.