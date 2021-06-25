Сэмюэл Л. Джексон впервые получит «Оскар»

Сэмюэл Л. Джексон, Элейн Мэй, Лив Ульман и Дэнни Гловер получат в этом году почётные «Оскары» от Американской киноакадемии. Звезде «Смертельного оружия» Дэнни Гловеру также вручат награду Jean Hersholt Humanitarian Award. Специальная церемония пройдёт 15 января 2022 года.

«Сэм Джексон является культурной иконой, динамичная работа которого простирается сквозь жанры и поколения зрителей по всему миру. В то время как бескомпромиссный и смелый подход Элейн Мэй к созданию кино как сценаристки, режиссёрки и актрисы воспевается громче, чем когда-либо благодаря любителям кино. Смелость и эмоциональная проникновенность Лив Ульман, подаренные зрителям засчёт её глубоких героинь, и долгоиграющая жажда справедливости и воспевания прав человека Дэнни Гловера помогли нам разглядеть человечность как на экране, так и вне его», — говорится в заявлении президента Академии Дэвда Рубина.

Ранее Джексон получал номинацию на «Оскар» за роль второго плана в «Криминальном чтиве», а также награды крупных кинофестивалей, впервые будет удостоен статуэтки.