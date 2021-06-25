Сбросившая 30 килограммов гигантская актриса показала фигуру в боди

Австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson), которая в общей сложности избавилась более чем от 30 килограммов лишнего веса в течение последнего года, показала фигуру в откровенной одежде и порадовала поклонников. Соответствующие кадр и комментарии появились на Daily Mail.

На размещенном в Instagram-сторис фото 41-летняя знаменитость запечатлела себя в зеркало в полный рост в черном боди с длинными рукавами и сандалиях такого же цвета. Волосы Уилсон распущены, при этом свой образ она дополнила фетровой голубой шляпой. «Собиралась позагорать», — подписала она фото.

Читатели издания оценили постройневшую фигуру актрисы. «Отличная работа. Она прекрасно выглядит», «Она приложила много усилий, разница потрясающая. Полагаю, что теперь Ребел чувствует себя здоровой, и ей хорошо!», «Она действительно великолепно выглядит. Это огромное достижение», «Так ей намного лучше!» — восхищались поклонники.