Рене Зеллвегер закрутила роман с младшим на 10 лет ведущим

Оскароносная голливудская актриса Рене Зеллвегер, получившая славу благодаря фильмам «Дневник Бриджит Джонс», завела роман с младшим на 10 лет британским телеведущим Антом Энстедом.

По данным источников издания, пара познакомилась на работе — они сотрудничали над съемками шоу Discovery + Celebrity IOU Joyride. Стоит отметить, что у ведущего только несколько дней назад завершился бракоразводный процесс. У него есть годовалый сын.

Кроме того, у Анстеда есть двое детей от первого брака.

Зеллвегер же была обручена в 2000-х годах с актером Джимом Керри, также она встречалась с музыкантом Джеком Уайтом и актером Брэдли Купером. В 2005 году селебрити вышла замуж за кантри-музыканта Кенни Чесни, но уже спустя четыре месяца их брак был аннулирован.