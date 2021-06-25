Раскрыт новый «убийца флагманов» от Xiaomi

О работе над очередным производительным и недорогим устройством в своих соцсетях рассказал руководитель Xiaomi Лу Вейбин (Lu Weibing). «В будущей серии Redmi K50 какие функции, характеристики, пользовательский опыт вам хотелось бы получить?» — спросил Вейбин своих подписчиков в блоге на Weibo. Топ-менеджер компании не стал раскрывать сроки выпуска смартфона, однако журналисты полагают, что девайс выйдет до конца года.

По информации авторитетного инсайдера Digital Chat Station, смартфоны серии K50 будут отличаться от предшественников улучшенными характеристиками, обновленным экраном и поддержкой быстрой зарядки нового поколения. Авторы обратили внимание, что аппараты серии Redmi K40, которых за высокую производительность и доступную цену называют «убийцами флагманов», были представлены в феврале 2021 года. В этой связи ранний анонс линейки K50 выглядит неожиданным.

Вышедший в феврале Redmi K40 получил 6,67-дюймовый дисплей Super AMOLED с поддержкой HDR10+ и частотой до 120 герц. Аппарат имеет процессор Snapdragon 870, поддержку 5G, от шести гигабайт оперативной и от 128 гигабайт встроенной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 48, 8 и 5 мегапикселей. Телефон вышел с аккумулятором емкостью 4520 миллиампер-часов.