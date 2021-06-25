Потенциально самый крупный объект Облака Оорта оказался огромной кометой

Недавно открытый транснептуновый объект 2014 UN271, который считался возможно самым крупным телом Облака Оорта из когда-либо обнаруженных, оказался огромной кометой. К такому выводу астрономы пришли, обнаружив у него кому. Циркуляр опубликован на сайте Центра малых планет.

Об открытии 2014 UN271 было объявлено 19 июня 2021 года, оно было сделано в рамках обзора DES (Dark Energy Survey). Первоначальные наблюдения за объектом показали, что его текущий орбитальный период составляет 3 миллиона лет, а афелий его орбиты достигает внутренней части облака Оорта. Предварительная оценка размеров 2014 UN271 позволяла предположить, что это достаточно крупный объект, возможно карликовая планета.

Новые наблюдения за объектом, проведенные 22 июня 2021 года при помощи 1-метрового телескопа Sutherland наземной сети LCOGT, показали, что он проявляет активность и обладает немного ассиметричной комой, что характерно для комет. На момент наблюдений 2014 UN271 находился на расстоянии 20,18 астрономических единиц, яркость была оценена в 19,8 звездной величины, что несколько больше, чем предсказывалось. Наличие комы подтверждается и данными наблюдений телескопа SkyGems в Намибии.

В связи с этим Центр малых планет 24 июня 2021 года переклассифицировал объект как комету, теперь она имеет обозначение C/2014 UN271 (Бернардинелли-Бернштейн). Ожидается, что в начале 2031 года комета пройдет свой перигелий, находящийся на расстоянии примерно 10,5 астрономических единиц от Солнца. Ученые надеются провести ряд наблюдений за ней, так как они могут дать уникальную информацию о свойствах и составе тел, оставшихся со времен формирования Солнечной системы.