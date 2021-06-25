«Поймана с поличным»: дочь Ким Кардашьян «украла» ее дорогущую сумочку

Трехлетняя дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста стащила сумочку своей звездной мамы из ее личной гардеробной. Малышке Чикаго удалось пробраться туда незамеченной.

При этом помещение с вещами Ким в ее элитном калифорнийском особняке запирается на несколько замков, но даже это не смогло остановить маленького ребенка. Фото «преступницы» Кардашьян выложила в Instagram.

«Поймала с поличным маленькую шалунью, которая пыталась улизнуть с моими вещами из дома», — подписала публикацию дива. На фото видно, как Чикаго огорчена тем, что ей не удалось скрыться.

На фоне фанаты смогли разглядеть часть личной коллекции люксовых вещей Ким. Среди них была даже золотая сумка от Louis Vuitton. Предположительно, общая стоимость гардероба Кардашьян превышает миллион долларов.

Источник фото: Legion-Media