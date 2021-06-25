Любимые герои возвращаются: полнометражные «Ходячие мертвецы» обзавелись постером Белый памятник чернокожему Джорджу Флойду осквернили расисты » Наследник Джеки Чана: экшен фильма «Шан-Чи» показали в свежем трейлере Актер китайского происхождения Симу Лю готовится примерить образ Шан-Чи, супергероя из вселенной Marvel. Ранее создатели публиковали небольшой сюжетный трейлер, а в новом промо-видео решили показать экшен. Новый фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» будет изобиловать эффектными боями с применением магии и огнестрельного оружия. По сюжету главным противником Шан-Чи станет его отец Венву, роль которого примерил Тони Люн Чу Вай. Также в киновслененную Marvel возвращается Мерзость, главный враг Халка. Джонатан Шварц, продюсер ленты, обещает зрителям незабываемое зрелище. «Этот фильм станет самым лучшим боевиком, который выпускала студия Marvel. Имеет значение каждый удар, каждый боевой стиль в фильме имеют вес и значение. Мы собираемся подавать сюжет через экшен», — сообщил Шварц Entertainment Weekly. Источник фото: Legion-Media