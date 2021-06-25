Наследник Джеки Чана: экшен фильма «Шан-Чи» показали в свежем трейлере

Актер китайского происхождения Симу Лю готовится примерить образ Шан-Чи, супергероя из вселенной Marvel. Ранее создатели публиковали небольшой сюжетный трейлер, а в новом промо-видео решили показать экшен.
Также в киновслененную Marvel возвращается Мерзость, главный враг Халка. Джонатан Шварц, продюсер ленты, обещает зрителям незабываемое зрелище.
«Этот фильм станет самым лучшим боевиком, который выпускала студия Marvel. Имеет значение каждый удар, каждый боевой стиль в фильме имеют вес и значение. Мы собираемся подавать сюжет через экшен», — сообщил Шварц Entertainment Weekly.
Источник фото: Legion-Media
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