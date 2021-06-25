Муж Джулии Робертс впервые за долгое время показал их 14-летнего сына Генри

53-летняя Джулия Робертс довольно скрытна во всех вещах, которые касаются ее личной жизни. При этом ее 52-летний супруг Дэниел Модер время от времени все же публикует в соцсетях фото и видео из общего семейного архива.
Так, на днях Дэнни поделился роликом с младшим сыном Генри. Ролик, на котором подросток в замедленной съемке виртуозно выполняет трюки на скейте, Модер опубликовал в честь 14-летия мальчика. Судя по видео, Генри по-настоящему увлечен процессом и сосредоточен на том, чтобы сделать все правильно.
Врывается в свои 14… Поворот в воздухе… Наступает черед лета. О да, Генри!
— подписал видео Дэнни.
Генри Модер
В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям и отметили мастерство тинейджера. Многие также принялись рассуждать, на кого из звездных родителей больше похож Генри. Одни решили, что он пошел в мать, а другие назвали его точной копией отца.
Напомним, что Джулия Робертс и Дэниел Модер в браке уже больше 19 лет. Помимо сына Генри, они также воспитывают 16-летних близнецов Хэзел и Финнеаса. В одном из своих интервью звезда фильма «Красотка» признавалась, что дети не осознают масштаб ее популярности по всему миру и воспринимают ее в первую очередь как маму, а не актрису.
Я не думаю, что у них когда-нибудь будет истинное представление об этом. Как-то они спросили что-то типа: «Ты знаменита?». Я ответила: «Думаю, многие люди видели фильмы, в которых я снимаюсь, и, возможно, знают, кто я». Прошло где-то около часа, и они снова задали мне вопрос: «То есть ты более знаменита, чем Тейлор Свифт?»— поделилась Джулия.
Leave a Reply