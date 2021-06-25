Муж Джулии Робертс впервые за долгое время показал их 14-летнего сына Генри

53-летняя Джулия Робертс довольно скрытна во всех вещах, которые касаются ее личной жизни. При этом ее 52-летний супруг Дэниел Модер время от времени все же публикует в соцсетях фото и видео из общего семейного архива.

Так, на днях Дэнни поделился роликом с младшим сыном Генри. Ролик, на котором подросток в замедленной съемке виртуозно выполняет трюки на скейте, Модер опубликовал в честь 14-летия мальчика. Судя по видео, Генри по-настоящему увлечен процессом и сосредоточен на том, чтобы сделать все правильно.

Врывается в свои 14… Поворот в воздухе… Наступает черед лета. О да, Генри!

— подписал видео Дэнни.

Генри Модер

В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям и отметили мастерство тинейджера. Многие также принялись рассуждать, на кого из звездных родителей больше похож Генри. Одни решили, что он пошел в мать, а другие назвали его точной копией отца.

Напомним, что Джулия Робертс и Дэниел Модер в браке уже больше 19 лет. Помимо сына Генри, они также воспитывают 16-летних близнецов Хэзел и Финнеаса. В одном из своих интервью звезда фильма «Красотка» признавалась, что дети не осознают масштаб ее популярности по всему миру и воспринимают ее в первую очередь как маму, а не актрису.