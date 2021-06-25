Microsoft представила Windows 11 с обновленным интерфейсом и поддержкой Android-приложений

Компания Microsoft представила новую версию операционной системы Windows. Главными нововведениями стали улучшенная работа с несколькими окнами и приложениями, панель виджетов и поддержка Android-приложений, которые, к тому же, появятся прямо в собственном магазине приложений Windows. Трансляция презентации проходила на сайте компании.

Обновленный интерфейс

В 2015 году Microsoft заявила, что Windows 10 станет последней версией операционной системы, а все следующие улучшения будут ее обновлениями. Тем не менее, в спустя шесть лет компания поменяла мнение и представила новую большую версию — Windows 11. В новой системе разработчики в целом оставили логику работы интерфейса той же, но переработали его дизайн, добавив скругленные углы, прозрачные элементы и другие изменения.

Но в некоторых элементах все же поменялся принцип работы. Самое заметное из изменений коснулось меню «Пуск». Теперь оно расположено не в углу панели задач, а по центру, но, судя по предварительной версии, ее можно будет вернуть на привычное место слева. Из самого меню убрали «живые плитки» — вместо них после нажатия на кнопку «Пуск» появляются иконки установленных приложений, строка поиска и список рекомендаций с документами и приложениями, которые по мнению системы могут понадобиться пользователю в этот момент. Ранее компания уже показывала такой тип меню «Пуск» в Windows 10X, но недавно проект свернули, а наработки из него перенесли в основную версию.

Меню «Пуск»

Другая важная панель, которую, как надеется Microsoft, будут часто открывать пользователи — панель виджетов. Отчасти она станет заменой «живым плиткам» из «Пуска», а отчасти добавит новые функции. В панели есть два вида объектов: отдельные виджеты, такие как погода и список задач, и блок новостей.

Варианты организации нескольких окон Microsoft

А еще разработчики доработали интерфейс при работе с несколькими окнами, причем двумя способами. Во-первых, если навести курсор на кнопку сворачивания окна, из нее появятся варианты разделения экрана: на две половины, на одно большое окно и два узких по бокам и так далее, всего у пользователя есть шесть вариантов на выбор. Во-вторых, компания добавила в Windows 11 возможность сохранять эти наборы окон в панель задач, чтобы возвращаться к ним позже. В 2017 году разработчики уже экспериментировали с похожей функцией, но тогда они добавили в окна поддержку вкладок из разных приложений. В итоге тогда функцию показали лишь в экспериментальных сборках и убрали, но теперь она перешла в Windows 11 в измененном виде.

Панель виджетов

Часть обновлений коснулась устройств с сенсорным экраном. Например, теперь они поддерживают те же навигационные жесты несколькими пальцами, что и тачпады. Также теперь клавиатура на планшетах больше похожа на смартфонную: она небольшая, расположена с краю и предназначена для ввода большим пальцем.

Обновление магазина приложений и поддержка Android

В Windows 11 Microsoft обновила интерфейс магазина приложений и добавила в него две важные функции. Во-первых, пользователи смогут скачивать из него и запускать Android-приложения без необходимости устанавливать эмулятор. Также нативная поддержка приложений означает, что они будут работать как обычные окна, сворачиваться в панель задач и присылать уведомления через стандартный интерфейс. Технически эту функцию Microsoft реализовала через магазин приложений Amazon, но он будет встроен в магазин приложений Windows. Известно, что эта функцию компании помогла разработать Intel, создавшая пост-компилятор, «вставляющий» в бинарный код Android-приложений фрагменты, необходимые для работы на другой архитектуре (в данном случае Windows и x86). Но пока до конца не понятно, будет ли эта функция работать на процессорах от AMD и будет ли у пользователей возможность загружать приложения, которых нет в магазине Amazon.

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Во-вторых, компания объявила о важном изменении правил магазина, который потенциально может привлечь многих разработчиков: они смогут использовать собственную платежную систему вместо встроенной в магазин, и в таком случае компания не будет брать с них комиссию. Сейчас комиссия за покупки в магазине Windows и его аналогах на других платформах составляет от 15 до 30 процентов.

Выход Windows 11

Для пользователей Windows 10 обновление будет бесплатным и выйдет в конце года. Минимальные системные требования включают в себя двухъядерный процессор с частотой от одного гигагерца, четыре гигабайта оперативной памяти и хранилище емкостью 64 гигабайта. Примечательно, что Windows 11 Home станет первой версией Windows, в которой пользователь не сможет настроить систему при первом запуске, если у него нет подключения к интернету и аккаунта Microsoft. Проверить совместимость компьютера с Windows 11 можно, сверившись со списком требований, либо с помощью утилиты от Microsoft, доступным на той же странице.