Меган Маркл отказалась от титула в свидетельстве о рождении дочери

Как сообщает портал TMZ, 39-летняя Меган Маркл не стала использовать титул герцогини Сассекской в свидетельстве о рождении дочери Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор. Ее муж, 36-летний принц Гарри, однако, решил указать в документе свой полный титул — Его Королевское Высочество.

В свидетельстве Лилибет, которое было выдано округом Санта-Барбара в штате Калифорния, в графе «Родители» значатся мать Rachel Meghan Markle (Рэйчел Меган Маркл) и отец The Duke of Sussex His Royal Highness (Его Королевское Высочество герцог Сассекский).

Напомним, что младший ребенок пары появился на свет в Калифорнии в клинике Santa Barbara Cottage Hospital.

До сегодняшнего дня пара всегда использовала свои титулы при составлении официальных документов. Вот и в свидетельстве о рождении первого ребенка супругов, двухлетнего сына Арчи, имя матери было прописано как Rachel Meghan Her Royal Highness The Duchess of Sussex (Ее Королевское Высочество Рэйчел Меган, герцогиня Сассекская).

Из-за того, что полтора года назад Меган Маркл и принц Гарри объявили об отказе от королевских обязанностей, Меган решила сдержать обещание и прекратила называть себя герцогиней. Пара сложила с себя полномочия, но при этом продолжает выполнять финансовые обязательства перед королевской семьей Великобритании. Меган лишила себя титула самостоятельно, тогда как ее сын, возможно, будет лишен титула из-за намерений своего дедушки принца Чарльза. На днях стало известно, что тот не планирует даровать внуку титул, когда сам станет королем.