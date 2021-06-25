Любимые герои возвращаются: полнометражные «Ходячие мертвецы» обзавелись постером

Премьера финального сезона «Ходячих мертвецов» состоится 22 августа 2021 года. А пока канал AMC опубликовал свежий постер фильмов из серии «Ходячие мертвецы: Начало».

Проект состоит из четырех полуторачасовых фильмов, которые посвящены отдельным персонажам «Ходячих мертвецов». Как говорят авторы, задача проекта — более детально и глубоко показать начало историй полюбившихся героев. Не исключено, что сюжет затронет и их жизнь до глобальной катастрофы.

15 июля зрителям покажут «Историю Дэрила» (Норман Ридус), а через неделю выйдет сольный фильм о Мэгги (Лорен Коэн). 29 июля выходит «История Нигана» (Джеффри Дин Морган), а завершит цикл сольник Кэрол (Мелисса МакБрайд).

Пока неизвестно, где российские зрители смогут посмотреть «Ходячие мертвецы: Начало». Не исключено, что со временем проект добавят в список стримингового сервиса Netflix.

Источник фото: Legion-Media