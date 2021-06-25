Китайцы создали 120-тонный электросамосвал

Китайская компания Xiangtan Electric Manufacturing выпустила полностью электрический карьерный самосвал с грузоподъемностью 120 тонн. Как сообщает компания Contemporary Amperex Technology Company, которая создала аккумулятор для самосвала, его опытная эксплуатация на шахте начнется в июле.

Большинство электромобилей сегодня — легковые. Это связано с тем, что у электрического автотранспорта меньший запас хода, а времени на зарядку им нужно гораздо больше, чем бензиновым и дизельным машинам на заправку. Но есть компании, которые занимаются разработкой грузового электротранспорта. Например, Tesla выпускает электрический седельный тягач, Volvo — электромусоровоз, а Mercedes — городской электрогрузовик.

Самой крупной электрической машиной в мире до недавних пор считался карьерный самосвал eDumpe компании Kuhn Schweiz AG. С полной загрузкой он весит 110 тонн. Масса аккумуляторной батареи самосвала — 4,5 тонны, а емкость — 600 киловатт-часов. Этой мощности хватило бы, чтобы подзарядить шесть Tesla Model S подряд.

Китайский электросамосвал с грузоподъемностью 120 тонн сошел с конвейера Xiangtan Electric Manufacturing 23 июня. Литий-железо-фосфатный аккумулятор компании Contemporary Amperex Technology Company позволяет ему работать без подзарядки восемь часов, а сама подзарядка занимает час. Мощность батареи — 1575 киловатт-час. В нее встроена система терморегулирования, благодаря которой самосвал может работать при любой температуре от минус 30 до плюс 60 по Цельсию. Машина сможет подниматься в гору с максимальным уклоном в 17 процентов.