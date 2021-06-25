Израильтяне запустили крупную фабрику по производству мяса из пробирки

Израильская газета Israel Hayom сообщила об открытии в городе Реховот крупной фабрики по производству мяса, выращенного в лаборатории. Предприятие может производить до 500 килограммов мяса в день, что в 20 раз больше скорости производства на предприятиях, где выращивают животных. Также представители компании, владеющей фабрикой, утверждают, что она будет вырабатывать на 80 процентов меньше парниковых газов, чем традиционное скотоводство.

Идея выращивания мяса в пробирке давно привлекает внимание ученых и технологов. Такой метод производства мяса должен сделать его потребление более этичным по отношению к животным, а также в перспективе более экологичным — выращивание скота поставляет в атмосферу 14,5 процента от общего объема выбрасываемых парниковых газов. Несмотря на все плюсы мяса из пробирки, его производство имеет сразу несколько недостатков. Во-первых, это дорого. Особенно много средств уходит на питательную среду, в которой выращивают клетки. Во-вторых, производство мяса также достаточно энергозатратное, и пока не совсем понятно, будет ли такой метод получения мяса на самом деле более экологичным, так как расчеты производили на теоретических моделях.

Первое в мире разрешение на продажу выращенного в лаборатории мяса получила американская компания Eat Just в декабре 2020 года. Она начала продажу наггетсов из искусственной курятины в одном из ресторанов Сингапура, а в последующие годы планирует также реализовывать свою продукцию в США. Несколько месяцев назад Eat Just завершила сбор средств на строительства большой фабрики в Сингапуре – до этого производство велось в очень ограниченных масштабах.

Теперь стало известно, что компания Future Meat Technologies запустила в городе Реховот в Израиле первую крупную фабрику по производству мяса из пробирки. Предприятие может производить до 500 килограммов мяса в день, что эквивалентно 5000 гамбургерам. Пока фабрика собирается делать мясо курицы, ягненка и свинину. Скорость производства на ней в 20 раз больше скорости производства на предприятиях, где выращивают животных. Компания сообщает, что фабрика будет вырабатывать на 80 процентов парниковых газов меньше, чем традиционное животноводство, и при этом будет использовать на 99 процентов меньше сельскохозяйственных земель и на 96 процентов меньше водных ресурсов.

Компания планирует выйти на американский рынок в 2020 году, а пока ждет разрешения на продажу своей продукции от регуляторов в США — зачастую это очень долгий этап.