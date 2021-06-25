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Индийский штамм коронавируса оказался вдвое заразнее изначального

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан заявила, что дельта-вариант коронавируса, обнаруженный в Индии, оказался в два раза заразнее изначального уханьского COVID-19

По ее словам, индийский штамм сейчас присутствует более чем в 85 странах. «Учитывая скорость, с которой распространяется „Дельта“, обгоняя другие штаммы, он может стать доминирующим штаммом в мире», — сказала Сваминатан.

Эксперт ВОЗ пояснила, что такая разновидность вируса передается по крайней мере в два раза легче, чем первоначальный вирус, и поэтому «один человек может заразить не двух, а четырех, шестерых и даже восьмерых». В связи с этим она обратила внимание на тот факт, что на данный момент значительно больше, чем в начале пандемии, случаев, когда заболевают все члены семьи

25 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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