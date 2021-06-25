Хью Грант откровенно рассказал о старте своей карьеры

В молодости Хью Грант подвергался насмешкам даже от незнакомцев. В новом интервью актер вспомнил один из инцидентов. Об этом сообщает segodnya.ua.

60-летний , считается одним из самых популярных британских актеров современности. Однако не все знают, что начало его карьеры было нелегким. Грант даже подвергался насмешкам.

В 1980-х годах Хью только начинал свой путь к славе. Как сообщает , Грант поделился неприятной историей, которая произошла с ним в молодости до того, как он стал известным и добился успеха в киноиндустрии.

«Я был очень не уверен в себе. Никогда не хотел быть актером, но по какой-то причине я оказался в театре в Ноттингеме. Поэтому я купил несколько книг, где были описаны упражнения для развития актерского мастерства», – сказал Хью.

По словам Гранта, он часто репетировал и занимался упражнениями в парке в Ноттингеме.

«Я помню, как один из парней сказал, что я «должен вернуться обратно в космос, с ветерком». И засмеялся. И я продолжал репетировать, пока не понял, что местные дети в парке при виде меня говорят: «О, этот ублюдок делает это снова», – вспомнил Хью.

Обладатель «Золотого глобуса» также признался, что в определенный период времени, чтобы сэкономить, он притворялся личным агентом.

«Я выдумал мужчину, Джеймса Хохили. И это работало довольно хорошо в течение года или двух и спасло мой бюджет», – признался Грант.

Хью Грант снимался в таких фильмах, как «Четыре свадьбы и одни похороны», «Ноттинг Хилл», «Дневник Бриджит Джонс», «Реальная любовь», «Бриджит Джонс: Грани разумного» и многих других. Грант – обладатель премий «Золотой глобус», BAFTA, Кубка Вольпи и французской премии «Сезар».