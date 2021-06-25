Хайди Клум устроила фотосессию топлес на пляже

48-летняя Хайди Клум и ее 31-летний муж Том Каулитц сейчас вместе проводят отпуск. Пара отдала предпочтение пляжному отдыху и отправилась на один из курортов.

В отпуске немецкая модель открыла в своем муже талант фотографа. Вчера она поделилась серией снимков, автором которых стал музыкант.









Сниматься Хайди решила на закате, а выбор локации оказался более чем очевидным — съемка происходила на пляже. Выбирать наряд Хайди тоже долго не пришлось — позировала она топлес.

Результатом Хайди осталась так довольна, что, обратившись к фотографу Джона Ранкину, намекнула, что ему можно начинать переживать, так как у него появился конкурент.

По-моему, Том хочет забрать у тебя твою работу,

— пошутила она.