 

 
«  
  »

Хайди Клум устроила фотосессию топлес на пляже

48-летняя Хайди Клум и ее 31-летний муж Том Каулитц сейчас вместе проводят отпуск. Пара отдала предпочтение пляжному отдыху и отправилась на один из курортов.

В отпуске немецкая модель открыла в своем муже талант фотографа. Вчера она поделилась серией снимков, автором которых стал музыкант.

Хайди Клум
Хайди Клум 

Хайди Клум

Хайди Клум

Сниматься Хайди решила на закате, а выбор локации оказался более чем очевидным — съемка происходила на пляже. Выбирать наряд Хайди тоже долго не пришлось — позировала она топлес.

Результатом Хайди осталась так довольна, что, обратившись к фотографу Джона Ранкину, намекнула, что ему можно начинать переживать, так как у него появился конкурент.

По-моему, Том хочет забрать у тебя твою работу,

— пошутила она.

25 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  