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Евросоюз официально продлил экономические санкции против России

Страны Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе продлили антироссийские санкции. Они были введены в 2014 году в связи с «аннексией» Крыма и конфликтом на востоке Украины.

«Мы продлили действие экономических санкций против России. Москва должна выполнить свои обязательства и обеспечить полное выполнение Минских договоренностей», — написал в Twitter председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Он добавил, что ЕС будет придерживаться единого стратегического подхода к РФ на основе пяти принципов. В ближайшее время в Брюсселе разработают новые форматы диалога с Москвой.

25 июня, 2021 | Category: Новости, Россия
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