Джонсон особисто прийняв рішення про прохід есмінця поблизу Криму – ЗМІ

Про це повідомляє The Daily Telegraph.

Повідомляється, що спочатку маршрут проходу був розроблений і запропонований міністром оборони Великобританії Беном Уоллесом, проте проти цього виступив глава британського МЗС Домінік Рааб.

Рааб висловив заклопотаність з приводу планів Міноборони і заздалегідь попередив, що Москва може спробувати використовувати прохід Defender у своїх інтересах.

Тоді розв’язання питання було передано прем’єру Борису Джонсону. Після чого есмінцю було направлено рішення про те, що він повинен здійснити мирний прохід через ці води.

При цьому прем’єр напередодні не став підтверджувати, що рішення про прохід есмінця приймалося ним особисто.

“Це справа Міністерства оборони, але, якщо ви хочете знати мою думку, я думаю, що було абсолютно доречно використовувати міжнародні води…Було абсолютно правильним те, що ми повинні були продемонструвати законність свободи судноплавства таким чином, як ми це і зробили, вибравши найкоротший маршрут між двома точками”, – сказав Джонсон.

Нагадаємо, 23 червня у Міноборони РФ заявили, що російські військові відкрили попереджувальний вогонь по курсу британського есмінця “Defender”. Інцидент нібито мав місце у водах поблизу мису Фіолент, що в південно-західній частині окупованого Росією Криму, у Балаклавському районі Севастополя. У російському відомстві навіть поспішили заявити, що британський корабель “зайшов у територіальні води РФ”, але не реагував на попередження.

Однак, у Міністерстві оборони Великої Британії спростували інформацію щодо обстрілу есмінця збройними силами Російської Федерації. Там заявили, що військові здійснювали мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права і попереджувальний вогонь по кораблю не відкривався.