Джексон Уайт сыграет главную роль в приквеле фильма «Кладбище домашних животных»

В приквеле фильма «Кладбище домашних животных» версии 2019 года по роману Стивена Кинга, главную должен сыграть актер Джексон Уайт — по сообщению от Deadline Джексон на финальной стадии переговоров.

Приквел рассказывает историю ещё молодого соседа главных героев — Джуда Крэндалла, который и поведал им о кладбище домашних животных. Помимо истории жизни Джуда, картина раскрывает мифологию города и ритуалы, которые проводят дети.

Съемки фильма начнутся в августе, премьера состоится на Paramount+, но точную дату релиза огласят позже.