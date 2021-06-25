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Джексон Уайт сыграет главную роль в приквеле фильма «Кладбище домашних животных»

Джексон Уайт сыграет главную роль в приквеле фильма "Кладбище домашних животных"

В приквеле фильма «Кладбище домашних животных» версии 2019 года по роману Стивена Кинга, главную должен сыграть актер Джексон Уайт — по сообщению от Deadline Джексон на финальной стадии переговоров.

Приквел рассказывает историю ещё молодого соседа главных героев — Джуда Крэндалла, который и поведал им о кладбище домашних животных. Помимо истории жизни Джуда, картина раскрывает мифологию города и ритуалы, которые проводят дети.

Съемки фильма начнутся в августе, премьера состоится на Paramount+, но точную дату релиза огласят позже.

25 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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