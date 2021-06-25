Археологи нашли у древних майя парки отдыха

David Lentz et al. / Scientific Reports, 2021

Археологи выделили экологические ДНК, полученные из образцов отложений на месте древних водохранилищ цивилизации майя в городе Тикале. Результаты исследований показали, что водоемы окружали зеленые зоны из дикорастущих растений, которые служили местным жителям инструментом по борьбе с эрозией почв, а также местом отдыха. Статья опубликована в Scientific Reports.

На территории современной Гватемалы располагался крупный городской центр цивилизации майя – Тикаль. Руины древних строений этого поселения были случайно обнаружены в середине XIX века, а спустя столетие здесь начались систематические археологические исследования благодаря Музею Пенсильванского университета. В древнем городе ученые обнаружили сотни храмов и дворцов, стелы с рельефами, алтари, произведения прикладного искусства. До сих пор город с жилой застройкой, занимавшей около 60 квадратных километров, раскопан лишь частично.

В период расцвета Тикаля, наступившего около 600–800 годов нашей эры, в городе могло проживать, по разным оценкам, до 100 тысяч человек, хотя многие исследователи склонны придерживаться более скромных оценок. В окрестностях Тикаля нет ни рек, ни озер, поэтому для обеспечения водой такого большого количества населения майя построили систему искусственных водохранилищ. Недавние исследования показали, что проблемы с наличием качественной питьевой воды послужили толчком для технологического прогресса и майя научились пользоваться цеолитами в качестве естественных абсорберов. Это особенно важно в контексте того, что Тикаль, по всей видимости, был оставлен индейцами из-за отравления воды ртутью, фосфатами и продуктами жизнедеятельности цианобактерий.

Дэвид Ленц (David Lentz) из Университета Цинциннати вместе с учеными из США и Гватемалы исследовали следы древней растительности, произраставшей вдоль искусственных водоемов, построенных индейцами майя в городе Тикале в 1000 году до нашей эры – 900 году нашей эры. На пике своего развития в этом городе проживало около 40–62 тысяч человек. Ученые сосредоточили свое внимание в первую очередь на Дворцовом водохранилище, при постройке которого майя соорудили одну из самых крупных земляных и каменных дамб в доколумбовой Америке.

Стратиграфически профиль раскопок Дворцового водохранилища

Археологи отметили, что, видимо, майя не сталкивались с чрезмерной эрозией земляных насыпей, окружавших храмово-дворцовую систему водохранилищ. Лидарная съемка показала, что водоемы отделялись широкой зоной в 10–30 метров, вдоль которой, по мнению ученых, росли деревья или кустарники, удерживающие насыпи на своем месте. Для проверки этого предположения были собраны образцы отложений из резервуаров, чтобы выделить из них экологические ДНК и понять, какие растения находились в окрестностях центральных водохранилищ Тикаля. Важно отметить, что у майя существовало табу на загрязнение водоемов, поэтому они бы не допустили попадание постороннего детрита.

Результаты исследований показали, что древние майя поддерживали на берегах водоемов дикорастущие местные растения. Четких свидетельств возделывания культивированных видов ученые обнаружить не смогли. Учитывая центральное расположение водоемов, археологи считают, что эти зоны могли использоваться майя в качестве мест отдыха, то есть прибрежных парков, находящихся в непосредственной близости от городской застройки.

Выборка не позволила ученым говорить о доминировании конкретных видов деревьев или кустарников, произраставших у водохранилищ. Они заключили, что результаты исследований экологических ДНК свидетельствуют о поддержке индейцами майя дикой растительности, хорошо справлявшейся с эрозий почв на протяжении веков. Кроме того, само по себе извлечение ДНК из древних мезоамериканских отложений и идентификация специфических видовых последовательностей представляют собой технологический скачок в области археологии.