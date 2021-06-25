Александр Скарсгард сыграет в триллере «Бассейн бесконечности»

Александр Скарсгард («Тарзан», «Годзилла против Конга») снимется в научно-фантастическом триллере «Бассейн бесконечности».

Режиссером выступит Брэндон Кроненберг («В чужой шкуре») — сын постановщика Дэвида Кроненберга. Производством займутся компании Neon and Topic Studios.

В центре сюжета окажется зажиточная парочка, которая отправляется на каникулы на островной курорт. Там они обнаруживают, что за пределами этого райского местечка скрывается нечто куда более опасное и привлекающее внимание.

Производство стартует уже в сентябре этого года. Дата выхода пока не раскрывается.