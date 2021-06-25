Адвокату Трампа запретили юридическую практику

В четверг суд в Нью-Йорке, рассматривающий дисциплинарное дело Руди Джулиани, в качестве обеспечительной меры приостановил действие его юридической лицензии. Теперь бывший федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка, бывший мэр Нью-Йорка и бывший адвокат Трампа не сможет заниматься юридической практикой.

Суд пришел к выводу, что «имеются неопровержимые доказательства» того, что Джулиани «представлял явно ложные и вводящие в заблуждение заявления судам, законодателям и широкой общественности в качестве адвоката бывшего президента Дональда Трампа и предвыборного штаба Трампа во время неудачной попыткой Трампа переизбраться в 2020 году». «Поведение Джулиани непосредственно угрожает общественным интересам и требует временного отстранения его от возможности заниматься юридической практикой». «Мы находим, что есть доказательства того, что ненадлежащее поведение (Джулиани) продолжается, лежащее в его основе нарушение является невероятно серьезным и, вероятно, приведет к существенным постоянным санкциям по завершении этого дисциплинарного производства».