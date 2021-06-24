Звезда сериала «Беверли-Хиллз» шокировала изуродованным лицом

Актриса, воплотившая Донну в сериале «Беверли-Хиллз 90210», попала в объектив уличного фотографа и шокировала фанатов изуродованным лицом.

В своем Instagram-аккаунте Тори Спеллинг всегда показывает только свои удачные фотографии. На снимках же папарацци актриса выглядит, мягко говоря, плохо. Тори явно переборщила с пластическими операциями, теперь ее лицо слишком опухшее.

Возможно, пристрастие актрисы к хирургическому вмешательству вызвано волной критики со стороны поклонников «Беверли-Хиллз». Как только Тори получила роль Донны, фанаты хейтили ее и за внешность, и за то, что она якобы по блату получила эту роль, и за актерскую игру.

На момент съемок Спеллинг было всего 17 лет. Вполне вероятно, что в таком юном возрасте актрисе тяжело было не воспринимать всерьез нападки злопыхателей.

«Беверли-Хиллз 90210» впервые вышел на экраны в 1990 году и продолжался десять лет. Сериал о богатых школьниках, их взлетах и падениях настолько полюбился зрителям по всему миру, что в 2008 году вышел ремейк под названием «Беверли-Хиллз 90210. Новое поколение».

В продолжении приняли участие и некоторые актеры из оригинального проекта.

Источник фото: Legion-Media