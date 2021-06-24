Язва трофическая: лечение

Появление трофических язв на ногах говорит о запущенной стадии болезни — варикозного расширения вен. По сути, это одна из самых последних стадий варикоза. Поэтому до этого лучше не доводить. Но если уж образовалась язва трофическая, лечение ни в коем случае откладывать нельзя. В нашей новой статье мы расскажем, как проводится лечение трофической язвы, как к нему готовиться, нужен ли уход после такого лечения. А в заключительной части данного материала узнаете, где в Санкт-Петербурге вы сможете записаться на быстрое и эффективное лечение трофической язвы.

Лечение трофических язв

Наиболее эффективное лечение трофической язвы специалист сможет назначить после проведения осмотра и опроса. Поэтому перед лечением вам нужно будет записаться на первичный приём к врачу-флебологу.

Первичный приём перед лечением трофических язв

Записаться на первичный приём к врачу-флебологу нужно, чтобы:

Специалист провёл консультацию, на которой вы получите всю информацию о предстоящей процедуре от медицинского специалиста, непосредственно изучающего данную проблему, — врача-флеболога. Кроме того, вы сможете задать ему вопросы по трофическим язвам и их лечению. Врач собрал анамнез. Собирается анамнез путём проведения опроса и осмотра самой язвы. При этом врач-флеболог может провести дуплексное сканирование вен, что на сегодняшний день является одним из самых эффективных методов диагностики. Это позволит врачу поставить окончательный диагноз и назначить грамотное эффективное лечение. Выявить противопоказания к лечению трофических язв.

В большинстве случаев современных методов лечения трофических язв противопоказаниями будут тромбофлебит, тромбоз, тяжёлая форма атеросклероза, воспаления на коже, расположенные рядом с язвами, недавно перенесённые приступы инфаркта или инсульта. Кроме того, лечение не рекомендуется проводить женщинам в положении, а также в период кормления грудью. При этом если у вас нет никаких противопоказаний, то начать лечение можно будет даже после окончания первичного приёма.

Лечение трофических язв: ход процедуру

Для начала врач устранит первопричину появления трофической язвы: обычно это варикоз. Чтобы устранить эту проблему, врач подбирает одну из наиболее распространённых методик. Например, лазерную облитерацию вен, склеротерапию или минифлебэктомию. После этого врач обработает ранку, удалив омертвевшие ткани и продезинфицировав поверхность кожи. При необходимости в конце процедуры врач перевяжет обработанный участок.

Когда всё будет готово, врач-флеболог расскажет об уходе за кожными покровами нижних конечностей и назначит дату следующего сеанса, если необходимо курсовое лечение.

Лечение трофической язвы: уход после процедуры

Одним из основных требований после лечения трофических язв и варикозного расширения вен является ношение удобного компрессионного белья в течение указанного врачом-флебологом срока. Кроме того, специалист расскажет вам об общих и индивидуальных предписаниях. Чтобы лечение прошло максимально эффективно и не вызвало побочных эффектов, нужно будет придерживаться всех данных врачом предписаний.

Трофическая язва: из-за чего появляется

Как мы уже говорили, трофическая язва образуется из-за запущенного варикозного расширения вен. Болезнь эта проявляется постепенно. Поэтому можно выделить основные стадии:

Начальная стадия, как правило, не сопровождается выраженными симптомами. Но о начале варикоза могут говорить тяжесть в ногах, отёчность, подёргивания мышц ног. Если не начать лечение, то периодическая отёчность сменится постоянной. При этом возможно изменение пигментации. В некоторых случаях возможна даже вторичная экзема. Последние стадии варикоза подразумевают сохранение всех вышеперечисленных симптомов, но к ним добавляется трофическая язва.

Чем характеризуется трофическая язва:

Дефект кожи, который долго не заживает.

Изменяется цвет кожи ног.

Образование небольших пузырей. Без должного лечения они трансформируются в ранку, которая со временем начнёт увеличиваться в размерах.

Гноение язвы.

Трофическая язва: осложнения

Безусловно, трофическую язву необходимо лечить на самых ранних стадиях (а лучше и вовсе не доводить ситуацию до её появления). Игнорирование трофической язвы может спровоцировать различные осложнения. Во-первых, образуются инфекционно-воспалительные процессы, что плохо скажется на общем состоянии здоровья. Во-вторых, ткани вокруг язвы могут начать отмирать, может развиться гангрена. Последствия могут быть самыми тяжёлыми. Поэтому нельзя игнорировать появление трофической язвы. И уж точно нельзя её запускать. Помните, только своевременное обращение за медицинской помощью поможет сохранить ваше здоровье.

Методы лечения трофических язв

Сегодня специалисты для лечения варикоза (первопричины трофических язв) проводят следующие процедуры:

Минифлебэктомия. Данная процедура подразумевает извлечение участка сосуда с патологией через надрез или прокол. После извлечения сосуд перерезается с двух сторон. Процедура не требует наложения швов: ткани зарастают самостоятельно.

Склеротерапия. Так называется инъекционная процедура устранения сосудов с патологией. Во время её проведения врач вводит в сосуд особый препарат в виде пены или жидкости. Препарат склерозирует (склеивает) внутренние стенки сосудов. После склеротерапии сосуд перестаёт участвовать в кровотоке и постепенно рассасывается в тканях. Затем лимфатическая система выводит его из тканей естественным образом.

Лазерная облитерация вен. Для проведения процедуры врач-флеболог делает надрез или прокол над сосудом с патологией. После этого в сосуд вводится световод и врач «проталкивает» его до конца сосуда. Затем аппарат включается – световод начинает излучать свет с определённой длиной волны. Световая энергия поглощается гемоглобином, из-за чего внутренние стенки сосудов склеиваются. Таким образом устраняется расширенный сосуд.

Какой методу устранения варикозного расширения вен будет для вас наиболее подходящим, вы можете определить вместе с врачом-флебологом во время консультации.

Язва трофическая: лечение в СПб

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