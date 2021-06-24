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Вслед за Китаем, массовые аресты майнеров и изъятие майнинговых ферм продолжаются и в Иране

Полиция Ирана выявила незаконную майнинг-ферму и изъяла 7000 устройств для добычи криптовалют. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные источники.
По словам начальника полиции Тегерана Хоссейна Рахими, майнинговое оборудование располагалось на заброшенной фабрике в западной части столицы страны.
Согласно данным компании Elliptic, на Иран приходится 4,5% всей добычи биткоинов. Криптовалюта позволяет стране обходить санкции и покупать импортные товары.
В мае СМИ сообщили о предполагаемом запрете добычи цифровых активов в Иране до конца лета 2021 года.
В январе власти страны закрыли 1620 незаконных майнинг-центров, которые в совокупности потребляли 250 МВт мощности.
Майнеры,криптовалюта,майнер хуже пидораса
24 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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