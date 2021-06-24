ВОЗ разрешила вакцинировать от коронавируса детей

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) допустила вакцинацию детей от коронавируса. Несколько дней назад организация заявляла, что вакцинировать несовершеннолетних не стоит из-за отсутствия «достаточных данных» о безопасности вакцин для детей.

Как следует из обновленных рекомендаций ВОЗ, детей и подростков «нужно вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников», если они не входят в группы риска по другим причинам.

При этом ВОЗ допускает возможность применения для детей от 12 до 15 лет из группы высокого риска вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BionTech. В организации ссылаются на выводы Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ о том, что вакцина Pfizer подходит для подростков в возрасте от 12 лет.

В документе уточняется, что испытания вакцин для детей еще идут и рекомендации будут обновлены, когда этого потребуют «фактические данные или эпидемиологическая ситуация».

http://pharmpedia.org/2021/06/24/voz-razreshila-vakczinirovat-ot-koronavirusa-detej/