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В США вынесли первый приговор по делу о штурме Капитолия

Суд в США приговорил 49-летнюю жительницу штата Индиана Анну Морган Ллойд к трем годам условного тюремного срока, 120 часам обязательных работ и штрафу 500 долларов по делу о штурме Капитолия.

Как сообщает Associated Press, обвиняемая заключила сделку со следствием и признала вину в совершении правонарушения. На заседании 23 июня Анна Морган Ллойд извинилась перед судом, своей семьей и «американским народом» за то, что в день штурма приехала в Вашингтон, чтобы поддержать Дональда Трампа на мирной демонстрации.

 «Мне стыдно, что события того дня стали диким проявлением жестокости», — сказала фигурантка дела.

В документах прокуратуры, поданных в суд, сказано, что жительница Индианы не должна сидеть в тюрьме, поскольку не проявляла агрессии в ходе штурма, заранее не планировала участвовать в беспорядках, оставалась внутри не больше 10 минут, дала подробные ответы следователям, позволила им изучить свой телефон, ранее не привлекалась к ответственности и признала вину.

Всего по делу о штурме Капитолия проходят около 500 человек.

24 июня, 2021 | Category: Новости, США
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