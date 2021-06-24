В США вынесли первый приговор по делу о штурме Капитолия

Суд в США приговорил 49-летнюю жительницу штата Индиана Анну Морган Ллойд к трем годам условного тюремного срока, 120 часам обязательных работ и штрафу 500 долларов по делу о .

Как сообщает Associated Press, обвиняемая заключила сделку со следствием и признала вину в совершении правонарушения. На заседании 23 июня Анна Морган Ллойд извинилась перед судом, своей семьей и «американским народом» за то, что в день штурма приехала в Вашингтон, чтобы поддержать Дональда Трампа на мирной демонстрации.

«Мне стыдно, что события того дня стали диким проявлением жестокости», — сказала фигурантка дела.

В документах прокуратуры, поданных в суд, сказано, что жительница Индианы не должна сидеть в тюрьме, поскольку не проявляла агрессии в ходе штурма, заранее не планировала участвовать в беспорядках, оставалась внутри не больше 10 минут, дала подробные ответы следователям, позволила им изучить свой телефон, ранее не привлекалась к ответственности и признала вину.

Всего по делу о штурме Капитолия проходят около 500 человек.