В США появится авиационная ракета с собственной пушкой

Агентство DARPA собирается приступить к разработке авиационной ракеты «Gunslinger» («Стрелок»). Главная ее особенность – установленная прямо на ней (!) многозарядная автоматическая пушка, предназначенная для уничтожения воздушных и наземных целей. Другими словами, речь идет о еще одной разновидности боевых роботизированных систем, управляемых оператором с самолета-носителя, который будет вести бой на безопасном расстоянии.



Дело в том, что авиационные ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля» – достаточно грозное, но при этом очень дорогое оружие. По мнению разработчиков, «Gunslinger», способная в полете с помощью своей пушки уничтожить до двух истребителей противника или несколько наземных целей, будет не менее эффективна, чем обычные ракеты. При этом пилот-оператор практически нечем не рискует.

Один из сценариев применения «Gunslinger» выглядит следующим образом. Истребители типа F-22 Raptor и F-35 Joint Strike Fighter, предназначенные для уничтожения вражеских целей, используют тактику воздушной засады, не вступая в открытый бой. Так, к примеру, F-35 вначале запускает несколько «Gunslinger» навстречу группе вражеских истребителей, а затем ракеты класса «воздух-воздух» типа AMRAAM.

После этого вражеские истребители, пытаясь уклониться от ракет AMRAAM, попадают под огонь пушек «Gunslinger». Таким образом, противник вынужден будет держаться на значительной дистанции, давая возможность американским истребителям использовать свою скрытность и вооружение для атаки с безопасного расстояния.