В США начали боевые испытания наземных гибридных роботов

Армия США начала огневые испытания прототипов легких наземных гибридных роботов RCV-L. Как сообщает Janes, роботы стреляли из пулемета, гранатомета и запустили ракету Javelin. В ближайшем времени военные планируют перейти к тестированию более крупных роботов RCV-M.

Американская армия развивает концепцию совместного выполнения боевых задач роботами и людьми. В этой концепции под названием MUM-T (Manned-Unmanned Teaming, взаимодействие «человек-машина») у легких наземных роботы RCV-L есть своя роль. Во время испытаний в 2022 году они будут формировать линию наступления, за которой будут следовать люди. Поставки легких, средних и тяжелых роботов в войска запланированы на 2028 год.

Первую партию из четырех легких наземных гибридных роботов армия США получила прошлой осенью. Их разработала компания QinetiQ на базе роботизированной платформы EMAV. Роботы весят три тонны и относительно компактны: их можно перевозить в грузовых отсеках конвертопланов V-22 Osprey и многоцелевых вертолетов CH-47 Chinook. Они могут передвигаться со скоростью 72 километра в час и нести грузы массой до 3,3 тонны.

У каждого RCV-L есть дистанционно управляемая турель CROWS-J, на которую установлены пулемет и пусковая установка противотанковых ракет Javelin, и мультикоптер HoverFly, управляемый по кабель-тросу. Робот может делать в автономном режиме все, кроме применения оружия.

Армия США начала огневые испытания прототипов RCV-L в лагере Грейлинг в Мичигане. Роботами удаленно управляли военные с боевых машин пехоты MET-D — модифицированных М2 «Брэдли». RCV-L стреляли из пулемета, гранатомета и запустили ракету Javelin. Цель испытаний была — определить оптимальную дистанцию между оператором и роботом.