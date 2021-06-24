В Британии появится «Голубая Бездна» – самый большой и глубокий бассейн в мире

Для отработки действий в невесомости идеальным полигоном являются специальные бассейны с водой, но существующие объекты во многом устарели, а доступ к ним затруднен. Компания Blue Abyss Ltd. намерена построить в британском Корнуолле первый коммерческий «космический» бассейн, по совместительству – самый крупный в мире. Это универсальное сооружение, совмещенное с инновационным центром обучения космонавтов, которое будет работать в интересах частных структур.



Комплекс займет площадь в 4 га, где помимо бассейна разместятся мастерские, учебные классы, жилые помещения, исследовательские модули и т.д. Непосредственно водная часть имеет размеры 50х40 м, плюс 50-метровую шахту диаметром 16 м. Сюда поместится 168 млн британских чашек чая или 42 000 куб. м воды. Стоимость проекта оценивается в $212 млн.

Габариты бассейна проектировались из расчета, чтобы в нем разместились копии элементов МКС – для имитации выходов в открытый космос. При помощи монтируемых конструкций и динамической системы освещения в бассейне моделируются различные подводные строения и пещеры. Это нужно для отработки действий дайверов и роботов по ориентации в сложных условиях.

Вода в бассейне может иметь любую температуру, настраиваемую соленость, в нем можно создавать имитацию разных течений, моделировать произвольные условия работы под водой. Наличие 30-тонного крана позволяет тестировать массивное оборудование, включая элементы морских турбин. Предполагается, что Blue Abyss станет широкопрофильной площадкой для исследований в самых разных областях – от морской энергетики и военных задач, до физиологии людей и водного отдыха.