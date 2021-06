Ученые объяснили, почему у красных карликов нет обитаемых планет

Астрономы определили возможные решения парадокса красного неба, заключающегося в наблюдательном отсутствии обитаемых миров у красных карликов, которые сильно распространены во Вселенной и способны долго поддерживать стабильную светимость. Ученые считают, что это может быть связано с недостатком потенциально обитаемых планет у подобных звезд, коротким периодом благоприятных для развития разумной жизни условий или неподходящими характеристиками самих звезд. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.