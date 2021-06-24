Ученые нашли напиток, который улучшает зрение

Ученые провели эксперимент. Добровольцев попросили выпивать стакан молока с какао, ягодами или просто молоком. Затем эксперты измеряли остроту зрения испытуемых в разных условиях освещения. Оказалось, что какао-порошок благоприятно воздействует на зрение, однако исключительно в дневное время.

Этот эффект медики объясняют содержанием в какао флаванолов и теоброминов, группы алкалоидов, стимулирующих центральную нервную систему.