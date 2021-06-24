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Ученые нашли напиток, который улучшает зрение

Употребление 2,5 грамма чистого натурального какао-порошка улучшает остроту зрения. К такому выводу пришли специалисты из Мадридского университета, пишет MedicalXpress.

Ученые провели эксперимент. Добровольцев попросили выпивать стакан молока с какао, ягодами или просто молоком. Затем эксперты измеряли остроту зрения испытуемых в разных условиях освещения. Оказалось, что какао-порошок благоприятно воздействует на зрение, однако исключительно в дневное время.

Этот эффект медики объясняют содержанием в какао флаванолов и теоброминов, группы алкалоидов, стимулирующих центральную нервную систему.

24 июня, 2021 | Category: Наука, Новости
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