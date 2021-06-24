Суперзаразный штамм «дельта» полностью «захватит» Европу к осени

К сентябрю 2021 года 90% новых случаев заражения COVID-19 в Европейском союзе будут связаны со штаммом коронавируса «дельта». Об этом говорится в заявлении пресс-службы Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

В центре уверены, что «дельта» будет широко циркулировать в течение лета, особенно среди молодых людей, которых в ЕС пока не вакцинируют.

По словам директора ЕЦПКЗ Андреа Аммона, «дельта» действительно более заразный, чем остальные циркулирующие в мире варианты. Он также опаснее других типов вируса и с большей вероятность может привести к госпитализации.

Специалисты ЕЦПКЗ прогнозируют, что уже к началу августа 70% новых случаев COVID-19 в ЕС будут вызваны «дельтой». Всплеск заражений произойдет, если в летний период будут ослаблены строгие меры предосторожности против COVID-19, считают эксперты.

Отметим, «дельта» впервые был выявлен в Индии. По данным медиков, он на 40-60% более заразный, чем «британский» вариант коронавируса.

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