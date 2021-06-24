Стоун впервые за год вышла в свет с мужем

32-летняя актриса Эмма Стоун и 35-летний режиссер Дэйв МакКери выбрались на свидание в Сан-Диего во вторник, 22 июня. Супруги посетили бейсбольный матч между «Сан-Диего Падрес» и «Лос-Анджелес Доджерс».

Как истинные фанаты, Эмма и Дэйв надели рубашки с символикой любимой команды. Звездная чета болела за хозяев поля – «Сан-Диего Падрес», которым удалось вырвать победу.

После матча Эмма и Дэйв сфотографировались со спортивным комментатором Доном Орсилло, а также с бывшим бейсболистом и диктором Марком Грантом. Снимки были опубликованы в Twitter.

«Приятно познакомиться с обладательницей премии «Оскар» за лучшую женскую роль Эммой Стоун и ее мужем Дэйвом МакКэри из Saturday Night Live», – написал Орсилло.

В свою очередь Марк Грант поблагодарил пару за визит в комментаторскую будку и пошутил, что из «Ла-Ла Ленда» они попали в Падре Лэнд.

Эмма Стоун и Дэйв МакКери познакомились, когда актриса посетила шоу SNL, режиссером и продюсером которого является Дэйв, а в 2020 году пара поженилась. Но совместный выход на публику для супругов – большая редкость.

Они не любят привлекать лишнее внимание к личной жизни и долгое время скрывали имя и пол их общего первенца. Только в мае этого года стало известно, что у Эммы и Дэйва родилась девочка, которую они назвали Луиза Джин.

Источник фото: Legion-Media