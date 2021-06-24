Скарлетт Йоханссон заманили в «Башню ужаса»

Звезда киновселенной Marvel Скарлетт Йоханссон и после «Черной вдовы» продолжит сотрудничество с Disney — если верить сайту Collider, актриса сыграет главную роль в триллере «Башня ужаса» (Tower of the Terror), а заодно и спродюсирует постановку. Представители Йоханссон и Disney пока не подтвердили эту информацию на официальном уровне. Также известно, что за драматургию отвечает Джош Кули, режиссер «Истории игрушек 4» и сценарист «Головоломки». Детали сюжета, к сожалению, держатся в секрете.

В основе будущего фильма — одноименный тематический аттракцион «Диснейленда»: студия планирует пойти по пути франшизы «Пираты Карибского моря» и фильмами «Дом с приколами», «Земля будущего» и «Круиз по джунглям», который выйдет в конце июля. В 1997-м из «Башни ужаса» уже сделали один фильм — правда, телевизионный: в нем сыграли Стив Гуттенберг и Кирстен Данст. Герой ленты — журналист-неудачник, которому нужна сенсация: вместе с племянницей он отправляется в пользующийся дурной славой старый отель, в котором обитают призраки пяти человек, погибших в шахте лифта в конце 1930-х. Собственно, стремительно падающий лифт и является ключевым номером диснейлендовского аттракциона.

Режиссер пока не назначен, но, судя по всему, это будет громкое имя: для Disney «Башня ужаса» — один из приоритетных проектов. Кстати, в разработке он находится с 2015 года — сценаристом тогда значился Джон Огаст, а сюжет, как и в телеверсии, был выстроен вокруг людей, в результате несчастного случая погибших в лифте и ставших привидениями.