Селена Гомес снялась в жестком триллере «Убийство в одном здании»

Стриминговый сервис Hulu обнародовал трейлер грядущего комедийного сериала «Убийства в одном здании», создателями которого выступили ветераны юмора Джон Хоффман и Стив Мартин. Последний также исполнил одну из главных ролей.
Вместе с ним Мартин Шорт и Селена Гомес сыграли трио соседей в элитном многоквартирном комплексе в Верхнем Вест-Сайде. По сюжету они решили объединиться ради расследования жуткого убийства, которое произошло в их доме.
У всех троих разный подход к поиску улик, что порождает массу комичных ситуаций, но вскоре следователи-любители понимают, что преступник тоже живет по соседству.
Ее коллегам – Шерин Дабис, Джиллиан Робеспьер и Дону Скардино – досталось по два эпизода. За плечами режиссеров такие проекты как «Озарк», «Силиконовая долина», «Несгибаемая Кимми Шмидт».
Премьера сериала «Убийства в одном здании» состоится уже 31 августа 2021 года. Эпизоды будут выходить каждую неделю. Пока неизвестно, продлят ли проект на второй сезон.
Источник фото: Legion-Media
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