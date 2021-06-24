Селена Гомес снялась в жестком триллере «Убийство в одном здании»

Стриминговый сервис Hulu обнародовал трейлер грядущего комедийного сериала «Убийства в одном здании», создателями которого выступили ветераны юмора Джон Хоффман и Стив Мартин. Последний также исполнил одну из главных ролей.

Вместе с ним Мартин Шорт и Селена Гомес сыграли трио соседей в элитном многоквартирном комплексе в Верхнем Вест-Сайде. По сюжету они решили объединиться ради расследования жуткого убийства, которое произошло в их доме.

У всех троих разный подход к поиску улик, что порождает массу комичных ситуаций, но вскоре следователи-любители понимают, что преступник тоже живет по соседству.

Второстепенные роли в 10-серийном проекте получили Эми Райан, Аарон Домингес, Нэйтан Лейн. Режиссером четырех серий стала Джеми Бэббит, снявшая фильм «Но я чирлидер».

Ее коллегам – Шерин Дабис, Джиллиан Робеспьер и Дону Скардино – досталось по два эпизода. За плечами режиссеров такие проекты как «Озарк», «Силиконовая долина», «Несгибаемая Кимми Шмидт».

Премьера сериала «Убийства в одном здании» состоится уже 31 августа 2021 года. Эпизоды будут выходить каждую неделю. Пока неизвестно, продлят ли проект на второй сезон.

Источник фото: Legion-Media