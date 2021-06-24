Сальма Хайек раскрыла секрет, почему ее грудь сильно увеличилась

Сальма Хайек разоткровенничалась во время эпизода шоу Red Table Talk. Звезда «Бандиток» рассказала, что причиной увеличения ее груди является вовсе не пластическая хирургия, а менопауза.
Актриса призналась, что ей пришлось отвечать на неудобные вопросы во время визита к врачу.
«Они спрашивали меня что-то вроде: «У вас растут из ушей волосы? У вас растут усы и борода? Вы легко раздражаетесь? Вы плачете без причины? Вы действительно быстро набираете большой вес, который не исчезает?» — рассказала Хайек.
Из-за того, что грудь сильно увеличилась, у актрисы появились проблемы со спиной.
Red Table Talk — откровенное шоу, на котором обсуждаются неудобные и провокационные вопросы. Основали проект сразу три поколения женщин одной семьи — супруга Уилла Смита Джада Пинкетт Смит, их общая дочь Уиллоу и мать Джады Адрианна Бэнфилд-Норрис.
Менопауза считается одной из тем, о которой не принято говорить открыто. Многие женщины боятся этого периода. Некоторые известные актрисы поделились своим опытом, как они приняли изменения в своем организме.
Джейн Фонда рассказала, что в этот момент женщины становятся спокойнее, добрее и начинают уделять больше внимания мелочам.
Анджелине Джоли пришлось столкнуться с ранней менопаузой из-за удаления груди. Актриса заявила, что спокойно воспринимает менопаузу, так как это неизбежная часть жизни.
А звезда «Секса в большом городе» Ким Кэтролл отметила, что это так же естественно, как рождение ребенка.
Leave a Reply