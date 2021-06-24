Правительство Афганистана после вывода военных США может рухнуть через полгода

По информации издания, разведслужбы оценивают срок работы правительства, возглавляемого президентом Ашрафом Гани, в 6-12 месяцев. При этом некоторые официальные лица считают, что крах может произойти уже через три месяца.

При этом в предыдущем аналитическом заключении разведсообщества назывался срок в два года, отмечает издание.

Ранее спецпредставитель ООН по Афганистану Дебора Лайонс сообщила на заседании Совбеза, что к настоящему моменту талибы контролируют более 50 районов Афганистана и предположительно готовят операции по захвату столиц некоторых провинций.

Тем временем США вывели из региона более половины из своих 3,5 тыс. военнослужащих, а также военную технику. Остальные военные должны уйти к 11 сентября — сроку, установленному президентом США Джо Байденом в апреле. Издание отмечает, что в настоящее время Белый дом убеждает военных замедлить скорость вывода войск в связи с сообщениями о продвижении талибов в регионе.