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Правительство Афганистана после вывода военных США может рухнуть через полгода

Правительство Афганистана может потерять власть в стране через шесть месяцев после вывода всех американских военных, пишет Wall Street Journal со ссылкой на данные разведсообщества США.

По информации издания, разведслужбы оценивают срок работы правительства, возглавляемого президентом Ашрафом Гани, в 6-12 месяцев. При этом некоторые официальные лица считают, что крах может произойти уже через три месяца.

При этом в предыдущем аналитическом заключении разведсообщества назывался срок в два года, отмечает издание.

Ранее спецпредставитель ООН по Афганистану Дебора Лайонс сообщила на заседании Совбеза, что к настоящему моменту талибы контролируют более 50 районов Афганистана и предположительно готовят операции по захвату столиц некоторых провинций.

Тем временем США вывели из региона более половины из своих 3,5 тыс. военнослужащих, а также военную технику. Остальные военные должны уйти к 11 сентября — сроку, установленному президентом США Джо Байденом в апреле. Издание отмечает, что в настоящее время Белый дом убеждает военных замедлить скорость вывода войск в связи с сообщениями о продвижении талибов в регионе.

24 июня, 2021 | Category: Мир, Новости, США
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