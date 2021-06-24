Под санкции ЕС попали калийная, нефтяная отрасли Белоруссии и банковский сектор

Еще ЕС запретил продавать Минску технологии и программное обеспечение для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи, а также товары двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.

Ограничения также затронут банковский сектор. Европейскому инвестиционному банку теперь запрещено финансировать государственные белорусские проекты. Кроме того, будет ограничен доступ правительства Белоруссии и финансовых организаций к рынкам ЕС.