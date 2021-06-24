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Под санкции ЕС попали калийная, нефтяная отрасли Белоруссии и банковский сектор

Евросоюз ввел ограничения в отношении калийной и нефтяной отраслей экономики Белоруссии, а также банковского сектора. Как следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС, санкции затронут экспорт нефтепродуктов, калийных удобрений и табачной промышленности.

Еще ЕС запретил продавать Минску технологии и программное обеспечение для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи, а также товары двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.

Ограничения также затронут банковский сектор. Европейскому инвестиционному банку теперь запрещено финансировать государственные белорусские проекты. Кроме того, будет ограничен доступ правительства Белоруссии и финансовых организаций к рынкам ЕС.

24 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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