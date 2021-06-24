ПАСЕ приняла резолюцию по защите прав крымских татар на оккупированном Крыме

Парламентская ассамблея Совета Европы 23 июня приняла резолюцию «Ситуация с крымскими татарами» (нарушение прав крымскотатарского народа на оккупированном Россией Крыме), в которой требует от оккупанта — Российской Федерации — обеспечить соблюдение прав представителей крымскотатарского народа, выполнять нормы международного права и восстановить территориальную целостность Украины.

Против резолюции была одна фашистская ущербная Россия.



Это важное проявление поддержки тем, кто на оккупированном Крыме продолжает страдать от политических и религиозно мотивированных преследований российской оккупационной власти.



Ситуация с правами крымских татар в оккупации критически ухудшилась!

В ПАСЕ требуют привлечения российского режима к ответственности.

ПАСЕ требует от оккупантов РФ прекратить репрессии против крымских татар.

Москва обязана пустить на Крым Джемилева и Чубарова.

Несмотря на все манипуляции и дезинформационные кампании Москве не удалось скрыть факты убийств, насильственных исчезновений, пыток, постановочных судебных процессов, дискриминации представителей крымскотатарского народа, уничтожение его представительских институтов и национальной идентичности крымскотатарского народа — осуществление всех противоправных практик, которые создают атмосферу страха, вражды и беззакония на захваченном Крыме.

Ассамблея выразила разочарование в связи с несправедливым решением Верховного суда РФ, согласно которому запрещена деятельность Меджлиса крымских татар, как «экстремистской организации», что противоречит международным стандартам и является свидетельством систематического нарушения прав крымских татар, в частности, свободных собраний, свободы высказываний и мнений, вероисповедания и религии.

Кроме этого в резолюции указывается на преграды, которые оккупационные власти ставят развитию крымскотатарского языка, а также содержится призыв к обеспечению его изучения.