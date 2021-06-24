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ПАСЕ приняла резолюцию по защите прав крымских татар на оккупированном Крыме

Парламентская ассамблея Совета Европы 23 июня приняла резолюцию «Ситуация с крымскими татарами» (нарушение прав крымскотатарского народа на оккупированном Россией Крыме), в которой требует от оккупанта — Российской Федерации — обеспечить соблюдение прав представителей крымскотатарского народа, выполнять нормы международного права и восстановить территориальную целостность Украины.

Против резолюции была одна фашистская ущербная Россия.

ПАСЕ требует от оккупантов РФ прекратить репрессии против крымских татар
Это важное проявление поддержки тем, кто на оккупированном Крыме продолжает страдать от политических и религиозно мотивированных преследований российской оккупационной власти.

Ситуация с правами крымских татар в оккупации критически ухудшилась!
В ПАСЕ требуют привлечения российского режима к ответственности.
ПАСЕ требует от оккупантов РФ прекратить репрессии против крымских татар.
Москва обязана пустить на Крым Джемилева и Чубарова.

Несмотря на все манипуляции и дезинформационные кампании Москве не удалось скрыть факты убийств, насильственных исчезновений, пыток, постановочных судебных процессов, дискриминации представителей крымскотатарского народа, уничтожение его представительских институтов и национальной идентичности крымскотатарского народа — осуществление всех противоправных практик, которые создают атмосферу страха, вражды и беззакония на захваченном Крыме.

Ассамблея выразила разочарование в связи с несправедливым решением Верховного суда РФ, согласно которому запрещена деятельность Меджлиса крымских татар, как «экстремистской организации», что противоречит международным стандартам и является свидетельством систематического нарушения прав крымских татар, в частности, свободных собраний, свободы высказываний и мнений, вероисповедания и религии.

Кроме этого в резолюции указывается на преграды, которые оккупационные власти ставят развитию крымскотатарского языка, а также содержится призыв к обеспечению его изучения.

24 июня, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина
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