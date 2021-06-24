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Основатель компании McAfee найден мертвым в испанской тюрьме

В тюрьме в Испании был обнаружен мертвым американский и британский программист и бизнесмен, основатель компании McAfee Джон Макафи. Об этом пишет издание El Diario.

О причинах смерти не сообщается. Однако издание указывает, что смерть произошла на следующий день после одобрения национальным суд экстрадиции бизнесмена в США.

В департаменте юстиции не исключают, что 75-летний мужчина мог покончить с собой.

Напомним, Джона Макафи обвинили в мошенничестве и отмывании денег. Бизнесмен был задержан в 2020 году в Испании по запросу США.

Согласно версии следствия, Макафи искусственно манипулировал курсами криптовалют. При этом в преступной схеме вместе с ним участвовал и его телохранитель Джимми Гейл Уотсон-мл. Большое число подписчиков в Twitter позволяло Макафи провоцировать скачки курсов криптовалют для получения прибыли, уверены следователи.

Своими действиями преступники якобы смогли получить более $13 млн.

Компания McAfee, разработчик антивирусного программного обеспечения, была основана в 1987 году. Джон Макафи покинул пост главы фирмы в 1994 году. С 2011 года принадлежит корпорации Intel.

24 июня, 2021 | Category: Новости, США
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