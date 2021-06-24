«Он убийца» — премьер Нидерландов демонстративно отказался от участия в саммите ЕС с Путиным

Глава нидерландского правительства Марк Рютте заявил, что не будет участником саммита Евросоюза, если на мероприятие, как того хотят канцлер Германии и глава Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, пригласят российского президента.

По словам премьер-министра, он не хочет встречаться с Владимиром Путиным из-за дела о сбитом в Донбассе пассажирском Boeing, поскольку в причастности к гибели 298 человек обвиняют Москву, передает телеканал NOS.

Участвовать в саммите с Путиным также отказались власти стран Балтии и Польши.