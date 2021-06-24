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Ніхто не завадить флоту Британії проходити біля берегів Криму: заява міністра оборони країни

Ніхто не завадить флоту Британії проходити біля берегів Криму: заява міністра оборони країни

Велика Британія заявила, що їй ніхто “не буде заважати” плавати у водах біля окупованого Криму після інциденту з британським есмінцем та російськими кораблями поблизу Севастополя.

Про це заявив міністр оборони Бен Воллес у коментарі The Times.

Королівський флот завжди буде дотримуватися міжнародного морського права і йому ніщо не буде перешкоджати у мирному проході.

Бен ВоллесМіністр оборони Великої Британії

В офісі прем’єр- міністра Великої Британії заявили, що есмінець рухався “найбільш прямим і міжнародно визнаним шляхом” між Україною та Грузією. Британія не визнає російського суверенітету над Кримом, який, згідно з міжнародним правом, належить Україні.

Міністр охорони навколишнього середовища Джордж Юстіс зазначив, що британські військові кораблі будуть готові знову плисти водами навколо Криму: “Ми ніколи не приймали анексію Криму, це були українські територіальні води”

Голова комітету парламенту з питань оборони Тобіас Елвуд сказав, що для Британії дуже важливо захищати міжнародні води, але додав, що “ми повинні визнати, що це небезпечна гра”.

24 июня, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина
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