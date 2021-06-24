На каком спорте выше вероятность выиграть ставку

Ставки на спорт в эпоху Интернета стали очень популярными, поскольку заключить пари в букмекерской конторе можно в любое время дня и ночи, не выходя из дома или из любой точки, где есть мобильная связь. В сети существуют сотни различных букмекерских контор, и выбрать самую подходящую не так уж и просто.

При прочих равных условиях выгоднее всего делать ставки в той БК, которая предоставляет самые высокие коэффициенты на одни и те же спортивные события. Из российских легальных букмекерских контор наилучшие предложения в БК Леон, Mostbet, Марафонбет, 1хСтавка. Все эти конторы работают по официальной лицензии ФНС РФ, а, значит, игра в них безопасна и надежна в плане выплаты выигранных денег.





Какой вид спорта выбрать

Безусловно, самым популярным игровым видом спорта в мире является футбол. Футбол освещается лучше всего в подавляющем числе букмекерских контор. Исключение составляют БК, специализирующиеся на киберспорте, лошадиных скачках, собачьих бегах, но таких БК немного. Популярные фундаментальные букмекерские конторы освещают не только популярные лиги и чемпионаты, но даже полупрофессиональные и любительские соревнования.

После футбола по своей популярности идут хоккей, теннис, баскетбол. На американском континенте – бейсбол, американский футбол, в Великобритании очень популярны скачки и собачьи бега. Без сомнения, больше всего ставок делается на исходы футбольных матчей, но, так ли уж выгодны такие ставки?

В футболе может быть три варианта исхода матча: победа, ничья, поражение. Причем, футбол является самым «миролюбивым» видом спорта, порядка 25-30% от общего количества футбольных матчей заканчиваются вничью. Поэтому, угадать один вариант из трех возможных всегда сложнее, чем один из двух, как, например, в теннисе или волейболе.

В хоккее и баскетболе ничьи также возможны, но случаются они гораздо реже, особенно в баскетболе. Поэтому, у игрока больше шансов выиграть пари в тех рынках, где надо выбирать один вариант из двух. В футболе, например, самыми популярными такими рынками являются тоталы, а также маркет «Обе забьют (да/нет)».

Популярный или не популярный маркет

Чем популярнее матч, и чем популярнее маркет, тем ниже на него маржа, соответственно, выше коэффициенты, а, значит, такие позиции выгодны для игрока с точки зрения доходности выигранных ставок. На не популярные виды спорта и маркеты букмекер дает высокую маржу, иногда до 10% и даже выше, страхуясь тем самым от возможных ошибок. Но, иногда даже такая высокая маржа не «спасает» букмекера, который неправильно оценивает вероятность того или иного события. Особенно много ошибок букмекер дает в киберспортивных дисциплинах, но, для того, чтобы можно было использовать такие ошибки, и делать доходные ставки, игрок должен очень хорошо разбираться в предмете ставок.

Отсюда можно сделать вывод, что вероятность выигрыша пари игроком выше там, где игрок лучше разбирается в предмете ставок, чем букмекер. При этом, маркеты и виды спорта могут быть самыми разными, начиная, от маркета желтых карточек в футболе и заканчивая тоталами легов в дартсе.