Меркель предложила перезагрузку отношений с Россией, расколов ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, уходящая со своего поста в сентябре, при поддержке президента Франции Эмманюэля Макрона начала лоббировать идею перезагрузки отношений с Россией.В четверг в ходе своего последнего выступления в Бундестаге Меркель заявила о необходимости возобновить прямые контакты с президентом Владимиром Путиным, приостановленные после аннексии Крыма в 2014 году.

«Мы как Европейский союз должны стремиться к прямому контакту с Россией и российским президентом. Разговора президента США (с Путиным) не достаточно, и ЕС также должен создать формат диалога», — сказала Меркель, которую цитирует Euronews. При этом Меркель заявила о необходимости скоординированно реагировать «на многочисленные российские провокации». «Евросоюз должен создать механизмы, чтобы сообща и едино реагировать, <…> научиться что-то противопоставить гибридным атакам со стороны России», цитирует канцлера Deutsche Welle.

Накануне Меркель удивила европейских лидеров, собравшихся на саммит в Брюсселе, предложением пригласить Путина на встречу глав государств ЕС.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатов, идея была озвучена «в последний момент» в ходе ужина, когда лидеры собирались обсуждать наиболее чувствительные темы.

Инициативу, по данным FT, поддержал Макрон. Кроме того, идут консультации с итальянским премьером Марио Драги, который вместе с президентом Франции посещал Берлин для переговоров в последние дни.

«Нам нужно обсудить, как выйти из этой негативной спирали… но мы должны действовать сообща», — рассказал Reuters высокопоставленный дипломат ЕС. Он добавил, что некоторые балтийские страны, опасающиеся России, могут не согласиться на саммит. Неожиданное предложение, которое было подано в обход процедур и без консультаций с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, раскололо ЕС, рассказали Politico дипломаты.