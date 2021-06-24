Хоакин Феникс и Руни Мара в очередной раз появятся вместе на экране

Хоакин Феникс и Руни Мара вновь воссоединятся на экране — актеры сыграют в новом фильме режиссерки Линн Рэмси («Тебя никогда здесь не было»).

Как сообщает Сollider, картина получила название «Полярная звезда» (Polar).

«Это безумие, но он и правда лучший актер из всех, что я когда-либо встречала. Все, что он делает на площадке, он делает не просто так. Гораздо сложнее, когда у тебя появляется оригинальная идея, как эта, но невозможно не радоваться, когда готовишься делать фильм с Хоакином», — отметила режиссер.

Другие подробности пока не раскрываются. Даты выхода новой картины также пока нет.

Напомним, что Феникс и Мара ранее играли вместе в фильмах «Мария Магдалина», «Она» и «Не волнуйся, он далеко не уйдет».